Аварию на трассе Киев-Одесса спровоцировал россиянин на Porsche Cayenne (фото)

Porsche Cayenne выехал на встречную полосу

Автомобилем Porsche Cayenne, попавшим в ДТП в Киевской области, управлял гражданин России.

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, 16 июля в 16.15 на 108-ом км автодороги Киев-Одесса произошло столкновение трех транспортных средств, во время которого погибла семья из четырех человек.

Автомобиль Porsche Cayenne под управлением 37-летнего гражданина РФ по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с внедорожником Toyota Rav4. После этого с автомобилем Porsche столкнулось легковое авто Daewoo Nexia. От удара Porsche загорелся.

Вследствие ДТП погибли водитель и трое пассажиров автомобиля Toyota (43-летний мужчина, его 34-летняя жена и двое детей в возрасте 3 и 15 лет). Водители остальных автомобилей и четверо пассажиров госпитализированы. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Фото: «Автополигон»