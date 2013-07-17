В Киеве столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие (фото, видео)

В результате столкновения «Газель» перевернулась

В среду, 17 июля, на улице Елены Телиги в Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей.

ДТП произошло напротив трамвайного депо «Киевпасстранса». В результате столкновения перевернулась «Газель», также сильно поврежден белый микроавтобус – сзади в него врезался легковой автомобиль, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

По информации «Магнолии-ТВ», столкнулись два микроавтобуса – «Газель» и Mercedes, а также легковые автомобили – «Жигули» и Opel. На место сразу приехала «скорая» и сотрудники ГАИ.

Очевидцы говорят, что на место приехали пять карет скорой помощи, некоторых пострадавших уже увезли.

Движение в направлении станции метро «Петровка» от Шулявского моста некоторое время было полностью перекрыто. Сейчас сотрудники ГАИ открыли одну полосу и понемногу пропускают автомобили.

Фото: «Магнолия-ТВ»

Видео: «Комсомольская правда в Украине»