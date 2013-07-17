КГГА требует расширить права органов местного самоуправления

Попов уповает на реформу местного самоуправления

Реформирование местного самоуправления и территориальной организации власти, инициированное Президентом Украины Виктором Януковичем, предоставит киевской громаде более эффективные механизмы для решения вопросов на местном уровне.

Такое мнение высказал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Киев, пожалуй, как никакой другой город, ощущает несовершенство действующей системы распределения полномочий между центром и органами территориальной громады. На протяжении последних лет мы прикладываем значительные усилия для того, чтобы вернуть городу полномочия, которые крайне необходимы для эффективного управления столицей, для защиты интересов жителей, для экономического развития Киева. Реформа местного самоуправления и территориальной организации власти предоставит киевской громаде более эффективные механизмы и серьезные полномочия для решения вопросов на местном уровне», – сказал Александр Попов.

Руководитель КГГА напомнил, что на совместном заседании Коллегии КГГА и Комитета экономических реформ в начале июля было принято решение подготовить пакет законодательных инициатив по возвращению в компетенцию Киевсовета и Киевгоргосадминистрации полномочий, переданных территориальным подразделениям центральных органов исполнительной власти. Речь, прежде всего, о полномочиях в сферах земельных и имущественных отношений, а также градостроительной деятельности.

«Сегодня город, городская громада, по сути, не имеет полномочий контролировать деятельность застройщиков. Отдельные территориальные подразделения (я имею ввиду Регистрационную службу Главного управления юстиции), по сути, блокировали приток инвестиций в Киев. Руководителю службы мы выразили недоверие. Но в целом полномочия по ведению земельного кадастра, по регистрации прав на имущество нужно возвращать Киеву. И мы на этом будем настаивать, тем более что такие изменения лежат в русле реформы местного самоуправления», – сказал Александр Попов.

Напомним, что по итогам заседания Коллегии КГГА и Комитета экономических реформ Александр Попов поручил, в частности, подготовить изменения в Законы Украины «О Государственном земельном кадастре» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», предоставив право ведения Государственного земельного кадастра в столице Киевгорадминистрации. В Кабмин направят и проект изменений нормативных актов, касающихся выполнения подготовительных и строительных работ. Согласно изменениям, декларации о начале выполнения подготовительных работ будут приниматься исключительно в разрешительных центрах.

Президент Украины Виктор Янукович в программе «Украина для людей» отмечает, что местное самоуправление должно стать надежным и прочным фундаментом народовластия. Программой главы государства предусмотрена децентрализация власти, реформирование межбюджетных отношений в интересах местного самоуправления.