В киевском метро в ближайшее время отменят жетоны

Вместо жетонов в метрополитене введут билеты со штрих-кодом

Внедрение единого электронного билета в столичном транспорте будет осуществляться в несколько этапов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь во время презентации в КГГА системы «Единый электронный билет».

В частности, после подписания инвестиционного договора будут введены билеты со штрих-кодом вместо жетонов в метрополитене и адаптированы для этого турникеты. Следующим этапом станет установление термокомпостеров в наземном транспорте и последним шагом станет введение единого билета. Ориентировочно переход к электронному билету продлится 9 месяцев, говорится в сообщении.

В ходе презентации также отмечалось, что внедрение единого электронного билета позволит оптимизировать график курсирования общественного транспорта и маршрут движения.

Так, внедрение такой системы в муниципальном транспорте поможет получить точную информацию о пассажиропотоках в городе. Это, в свою очередь, позволит оптимизировать график и маршрут движения транспортных средств, а также будет способствовать внедрению гибкой тарифной политики, говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в пресс-службе, опыт введения электронного билета в других странах, а также некоторых городах Украины, показывает, что размер полученной выручки возрастает в среднем на 15-27%.

Киевляне же, как убеждают в КГГА, получат современную и понятную систему оплаты проезда. «Так, жители столицы смогут или воспользоваться бесконтактной карточкой, роль которой будет исполнять «Карточка киевлянина», или оплатить разовый проезд», – отмечается в сообщении.