В ПР предлагают выделить на ремонт проспекта Победы 200 миллионов

На проспекте Победы уже выполнено работ на 35 млн грн / Фото: golos.ua

Народные депутаты от Партии регионов Виктор Жеребнюк и Евгений Геллер зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (относительно государственной поддержки работ по реконструкции проспекта Победы в г. Киеве).

Текст этого законопроекта размещен на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект был разработан с целью осуществления государственной поддержки, направленной на обеспечение увеличения пропускной способности с 70 тыс. авт./сутки до 100 тыс. авт./сутки, улучшение технического состояния дороги, обеспечение бесперебойного движения транспорта и пешеходов, улучшение обслуживания населения общественным транспортом, улучшение экологического состояния за счет ликвидации заторов на основной магистрали въезда в столицу Украины со стороны западного направления.

Так, законопроектом предлагается увеличить объем налоговых поступлений по коду 14020000 «Акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции)» на 200 000,0 тыс. грн, и соответствующего установления бюджетных назначений по общему фонду государственного бюджета на 2013 год Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по новой бюджетной программе КПКВК 2751900 «Предоставление государственной поддержки работ по реконструкции проспекта Победы в г. Киеве» в сумме 200 000,0 тыс. грн.

Авторы законопроекта также отмечают, что строительные работы по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов и замене асфальтобетонного покрытия проездной части на проспекте Победы были начаты в мае 2013 года. По состоянию на сегодняшний день выполнено работ на сумму около 35 млн грн.

В целом проектно-сметной документацией по реконструкции проспекта Победы в Киеве предусматривается выполнение работ по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, обустройство велосипедных дорожек, капитальный ремонт путепроводов, капитальный ремонт подземных пешеходных переходов, замена барьерного ограждения и благоустройство прилегающей территории.