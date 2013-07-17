На Киевщине будут судить организатора подпольного казино

Из развлекательного заведения изъято 62 игровых автомата

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, организовавшего игорный бизнес в Броварах под Киевом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в ходе досудебного расследования было установлено, что в помещении одного из кафе в Броварах он организовал подпольный клуб азартных игр и игровых автоматов.

Чтобы не допустить в зал посторонних, которые бы могли выдать клуб правоохранителям, мужчина ввел особый режим работы заведения. Новые игроки могли зайти в него, лишь имея личные рекомендации постоянных игроков. Организатор бизнеса вел учет всех игроков.

Во время обыска из развлекательного заведения изъято 62 игровых автомата.

Бизнесмен уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.