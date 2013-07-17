Реконструкцию Киевской ГЭС обещают закончить осенью

За 15 лет на Киевской ГЭС осуществлена модернизация 20 агрегатов

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует завершение реконструкции Киевской гидроэлектростанции осенью 2013 года, сообщает пресс-служба министерства.

«16 июля 2013 года проверено ход работ по монтажу гидроагрегата №18 Киевской ГЭС. Это последний из двадцати установленных на станции гидроагрегатов, на котором завершается реконструкция. Ожидается, что уже осенью этого года гидроагрегат №18 заработает в составе обновленного блока №5», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, смонтированный после модернизации на монтажной площадке гидроагрегат занял свое место в проточной части. «Следующим шагом является завершение его монтажа и проведение наладочных работ и испытаний», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года компания «Турбоатом» изготовила и сдала заказчику последнее рабочее колесо для Киевской ГЭС (станционный №18).

Это последний гидроагрегат Киевской ГЭС, который модернизировало предприятие. Всего за 15 лет на Киевской ГЭС завод осуществил модернизацию 20 агрегатов единичной мощностью 19 МВт, пуск первого состоялся в 1998 году. Суммарный прирост мощности после проведения реконструкции всех агрегатов составит 80 МВт.

Справка УНИАН. Киевская ГЭС – первая (верхняя) ступень каскада гидроэлектростанций на территории Украины, построенная на реке Днепр и входящая в состав «Укргидроэнерго».

Первый гидроагрегат Киевской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1964 году, последний (20-й гидроагрегат) был сдан в эксплуатацию в 1968 году.