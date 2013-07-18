В Киеве уже 28 человек оказались в больнице после обеда в столовой

Госпитализированные находятся в состоянии легкой и средней тяжести

В Киеве количество госпитализированных с острой кишечной инфекцией сотрудников офиса компании «Самсунг Электроникс Украина» возросло до 28.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится в сообщении, они находятся в инфекционных отделениях Александровской клинической больницы и городских клинических больницах №4 и №9. Установлено, что пострадавшие 16 июля употребляли комплексные обеды на заказ из столовой «Трапезная» ООО «Аметист-Гранд».

По состоянию на 7 час. 18 июля госпитализированные находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Причина заболевания устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в прокуратуре столицы информировали о 27 госпитализированных с пищевым отравлением работников офисного центра.

В целом, по данным прокуратуры, 47 работников одного из столичных бизнес-центров после употребления еды в заведении общественного питания, расположенном в том же здании, почувствовали ухудшение состояния здоровья.

После осмотра медиков 27 пострадавших попали в больницы с предварительным диагнозом «острое пищевое отравление», еще 20 человек отказались от госпитализации, проинформировали в пресс-службе.

По факту массового отравления людей прокуратура Соломенского района столицы организовала проверку.