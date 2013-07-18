Суд не разрешил видеосъемку на заседании по делу Индило

Суд начал рассмотрение дела о гибели Игоря Индило по существу

Деснянский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела по существу относительно обстоятельств смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении столичной милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, после открытия судебного заседания судья Ирина Дигтярь поставила на обсуждение ходатайства о возможности проведения видеосъемки судебного заседания, которые поступили от телеканалов.

Подсудимые и их защитники не возражали против присутствия журналистов, но высказались против проведения видеосъемки.

Представители потерпевших не возражали против проведения видеосъемки.

Судья по возвращении из совещательной комнаты сообщила, что суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства телекомпаний о разрешении проведения видеосъемки судебного заседания по делу гибели Индило.

В настоящее время представитель государственного обвинения Наталья Сема начала зачитывать обвинительное заключение по обвинению милиционеров Сергея Приходько и Сергея Коваленко.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райотделе милиции 18 мая 2010 года – участковый милиционер забрал Индило с одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого – старшего инспектора Шевченковскому райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное расследование уголовно дело по факту смерти Индило.

В конце июня Деснянский райсуд Киева закончил предварительное рассмотрение дела по обстоятельствам смерти студента Индило и назначил дело к рассмотрению по существу.