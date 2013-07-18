Прокуратура взялась за расследование трагического ДТП на трассе Киев-Одесса

Россиянину на Porsche Cayenne грозит 10 лет тюрьмы / Фото: «Автополигон»

Работники прокуратуры Киевской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении водителя Российской Федерации, нарушившего Правила дорожного движения и совершившего смертельное ДТП, в котором погибла семья в составе четырех человек. Авария произошла 16 июля на трассе Киев-Одесса, вблизи с. Чупира Белоцерковского района Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, досудебным следствием установлено, что мужчина, двигаясь в сторону Одессы на собственном автомобиле Porsche Cayenne Turbo, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota RAV4 и три пассажира этого же автомобиля погибли на месте происшествия. Погибла семья – отец, мать и двое детей, мальчики 15 и 3 лет.

Виновное лицо уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые привели к гибели нескольких человек.

На данное время в уголовном производстве проводится досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 16 июля в 15.40 вблизи с. Чупира Белоцерковского района на трассе Киев-Одесса столкнулись три легковых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека (из них двое детей) и пострадали 6 человек, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу г. Белая Церковь.