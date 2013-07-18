Ребенок отправился на трехколесном велосипеде из Винницкой области в Киев

4-летнего ребенка нашел на Белоцерковской трассе бывший гаишник / Фото: thiswomen.ru

Бывший сотрудник ГАИ вернул родным 4-летнего киевлянина, который отправился на трехколесном велосипеде из Казатина (Винницкая область), где он отдыхал у бабушки, в Киев – к маме.

Как сообщает Служба профилактической работы УГАИ УМВД Украины в Винницкой области, 17 июля в Казатине 4-летний мальчик, которого к родителям привезла дочь, живущая и работающая в Киеве, соскучился по маме, сел на велосипед и поехал ее искать. Малыш, преодолев почти три километра городской дороги, выехал на Белоцерковскую трассу и ехал посредине дороги, по белой разметке. Ни один водитель не обратил на него внимания и не остановился.

Мальчика увидел бывший сотрудник ГАИ Петр Ващук, который находился на одной из заправок.

«Когда возле него проехала фура, его аж пошатнуло, я бросился к парню, схватил его вместе с велосипедом и вернулся на заправку. Мальчик назвал свое имя, Владик, и фамилию, рассказал, что мама оставила его у бабушки с дедушкой, а он по ней очень соскучился, поэтому решил поехать домой. О том, где он живет сейчас, не знал», – рассказал мужчина.

По словам бывшего ГАИшника, он больше двух часов ездил по городу с ребенком, надеясь, что он узнает улицу и дом. Заезжали в детский садик, школу-интернат, но там Владика не знали.

Дедушка пропажу внука заметил только через час и начал его искать. После трех часов поисков родные обратились в милицию. Туда же привез парнишку и Петр Ващук, чтобы узнать, где живут родственники ребенка.

«Действительно, кажется, ничего героического в этом поступке нет, но возле маленького велосипедиста в то время, когда он двигался по трассе, проезжало множество машин. В них сидели папы и мамы других детей. И всем было безразлично, почему маленький ребенок едет посреди дороги и подвергает себя смертельной опасности. Никто не остановился и не спросил, что случилось: где его родители и куда он следует. А мы говорим, что чужих детей не бывает. К сожалению, иногда это просто слова. Мы очень благодарны нашему ветерану за проявленное небезразличие», – отмечает начальник службы профилактической работы УГАИ Владимир Мотичко.

Он прибавил, что за шесть месяцев этого года в Винницкой области произошло 25 ДТП, в которых пострадали 24 несовершеннолетних.