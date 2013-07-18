Попов пригласил Кличко, Яценюка и Тягнибока на переговоры

Глава КГГА намерен обсудить с лидерами оппозиции вопрос проведения заседания Киевсовета

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов призвал лидеров оппозиционных фракций Верховной Рады Украины Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока к открытому и откровенному диалогу относительно проведения заседания сессии Киевсовета, в повестку дня которого предлагается внести исключительно безотлагательные социально важные вопросы жизнедеятельности города.

Об этом говорится в его открытом письме, которое размещено на официальном сайте КГГА.

В нем содержится приглашение к переговорам 22 июля.

В письме Попов выражает убеждение, что «вам не безразлично благополучие киевлян и развитие нашего города. Поэтому обращаюсь к вам с призывом сесть за стол конструктивных переговоров».

«Из-за срыва пленарного заседания сессии Киевсовета 11 июля сотни тысяч столичных врачей, учителей, социально незащищенных киевлян лишены муниципальных надбавок, приостановлено финансирование строительства метрополитена, реконструкции Почтовой площади, ремонта городских дорог и решение других вопросов жизнедеятельности города», – говорится в письме.

Попов отмечает, что, согласно законодательству Украины, только Киевсовет имеет полномочия принимать решение о внесении изменений в бюджет и Программу экономического и социального развития Киева.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания Киевсовета.

Также представители партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заблокировали трибуну Киевсовета, заявляя, что Киевсовет утратил легитимность 2 июня, когда истек пятилетний срок его полномочий.

Заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Герега обратилась в Главное управление МВД Украины в Киеве с заявлением начать расследование по совершению хулиганских действий и срыву заседания Киевсовета 11 июля. Соответствующее обращение было также направлено в прокуратуру Киева.

Герега также заявила, что не исключает проведения внеочередной сессии Киевсовета.

В свою очередь лидер партии «УДАР» Виталий Кличко 18 июля заявил, что «УДАР» будет противодействовать всеми методами, чтобы не допустить проведения нелегитимной сессии Киевсовета.