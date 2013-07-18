Прокуратура открыла дело по факту массового отравления в Киеве
28 человек попали в больницу
Пострадавшие отравились в кафе бизнес-центра на улице Льва Толстого / Фото: limit.kiev.ua
Прокуратура Соломенского района Киева открыла уголовное производство по факту массового отравления работников офисного центра на ул. Льва Толстого.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры района.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 УК Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений»), уточнили в прокуратуре.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось, на протяжении 16-17 июля около 50 работников офисного центра почувствовали ухудшение состояния здоровья после принятия пищи в заведении общественного питания, расположенном в этом же здании.
В результате 28 человек попали в больницы с диагнозом «острая кишечная инфекция». Состояние пострадавших на момент госпитализации медики оценивали как средней тяжести.