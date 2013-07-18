В столичном озере найдено тело женщины

Женщина утонула в озере «Синее» / Фото: l-z-foto.livejournal.com

В столичном озере «Синее» обнаружено тело 45-летней женщины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, 7 июля в 15:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на озере «Синее» по ул. Газопроводная на поверхности воды находится тело погибшей женщины.

На место происшествия прибыло водолазно-спасательное отделение специального аварийно-спасательного отряда. Тело 45-летней женщины находилось на расстоянии 20 м от берега на глубине 3 м. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело погибшей доставлено на берег и передано оперативно-следственной группе.

Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве обращается к жителям столицы с просьбой не пренебрегать правилами поведения на отдыхе, соблюдать элементарные меры безопасности и не создавать ситуации, которые могут привести к беде.