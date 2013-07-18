Депутаты от «Батькивщины» решили встретиться с Поповым

Оппозиционеры обсудят с Поповым ситуацию вокруг Киевсовета

В пятницу, 19 июля, народные депутаты Украины от «Батькивщины», избранные по мажоритарным округам в городе Киеве, встретятся с главой Киевской городской государственной администрации Александром Поповым.

Об этом сообщается на сайте этой политической силы.

В сообщении отмечается, что встреча состоится в 12.00 по адресу: ул. Крещатик, 36 (помещение КГГА).

«Депутаты планируют обсудить с ним ситуацию, сложившуюся в Киеве после того, как городской совет потерял свою легитимность. Кроме того, они будут требовать, чтобы председатель КГГА направил обращение Президенту и Партии регионов с требованием срочно назначить выборы горсовета и городского головы столицы», – подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, председатель КГГА Александр Попов призвал лидеров оппозиционных фракций Верховной Рады Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока встретиться 22 июля и обсудить вопрос о проведении заседания сессии Киевсовета, в повестку дня которого предлагается внести исключительно неотложные социально-важные вопросы жизнедеятельности города.

В письме к лидерам оппозиции Попов выразил убеждение, что им «не безразлично благополучие киевлян и развитие нашего города. Поэтому обращаюсь к вам с призывом сесть за стол конструктивных переговоров».

«Из-за срыва пленарного заседания сессии Киевсовета 11 июля сотни тысяч столичных врачей, учителей, социально незащищенных киевлян лишены муниципальных надбавок, остановлено финансирование строительства метрополитена, реконструкции Почтовой площади, ремонта городских дорог и решение других вопросов жизнедеятельности города», – сказано в письме.

Справка УНИАН. 11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания Киевсовета.

Также представители партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заблокировали трибуну Киевсовета, заявляя, что Киевсовет утратил легитимность 2 июня, когда завершился пятилетний срок его полномочий.

Заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега обратилась в милицию и прокуратуру Киева с заявлением начать расследование относительно совершения хулиганских действий и срыва заседания Киевсовета 11 июля.

В свою очередь лидер партии «УДАР» Виталий Кличко 18 июля заявил, что «УДАР» будет противодействовать всеми методами, чтобы не допустить проведения нелегитимной сессии Киевсовета.