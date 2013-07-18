Высший хозсуд разрешил строительство в буферной зоне Софии Киевской

Высший хозяйственный суд Украины подлил масла в огонь

Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решения столичных судов о законности передачи земли под строительство многоэтажного жилого комплекса возле Софии Киевской. Об этом пишет издание Коммерсант-Украина.

В течение трех месяцев прокуратура и стороны процесса могут подать прошение о рассмотрении дела в Верховном суде. Активисты же опасаются, что после принятого решения застройщики, которые уже возвели восемь этажей, могут развернуть строительство на полную мощность.

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Как известно, судебные разбирательства вокруг строительства жилого комплекса Fresco Sofia возле национального заповедника "София Киевская" идут уже не первый год. Два земельных участка на ул. Гончара, 17-23 и Гончара, 21 были выделены решением Киевсовета в 2004 и 2007 годах. Застройщик комплекса — ООО "Инвестиционно-строительная группа", несмотря на протесты общественности, построил восемь этажей (предполагается, что Fresco Sofia будет иметь два яруса в восемь и девять этажей и подземный паркинг). На строительство уже потрачено 40 млн грн кредитных средств, а также $15 млн средств инвестора.

В свою очередь, заповедник "София Киевская" находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за многочисленных строек в буферной зоне заповедника, в том числе и Fresco Sofia, на 37-й сессии ЮНЕСКО, которая в июне прошла в Камбодже, рассматривался вопрос о внесении Софии Киевской и Киево-Печерской лавры в черный список ЮНЕСКО. Решение так и не было принято, но Украине дали срок до 1 февраля 2014 года усовершенствовать законодательство и остановить строительство в буферных зонах Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры.