На Киевском водохранилище пройдет этап «Формулы-1»

«Формула-1» проводится в акватории Киевского моря уже третий раз

26-28 июля в Вышгороде Киевской области состоится очередной этап гонок по Формуле-1 на воде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

«Уже третий год подряд лучшие пилоты самых зрелищных гонок мира – Формула-1 – будут испытывать своих «железных коней» в акватории Киевского моря», – говорится в сообщении.

В этом году Гран-при Украины будет только вторым этапом кубка мира. До Вышгорода пилоты провели только гонку в Бразилии, где победу одержал финский спортсмен Сами Селио.

За победу в Вышгороде будут соревноваться девять команд: Qatar (Катар), Mad Croc F1(Италия), Nautica (США), Abu Dhabi (ОАЕ), CTIC China (Китай), F1 Atlantic (Португалия), Sweden (Швеция), Singha F1 (Италия), Caudwell Racing (Швеция). В целом в заездах будут принимать участие 18 лодок.

Среди фаворитов команды из стран Ближнего Востока, американцы и шведы, отмечается в сообщении.

Как проинформировали в КОГА, кроме этапных гонок, зрителей ожидает и традиционный заезд на Кубок Президента Украины.

«Это особая изюминка, ведь здесь пилоты демонстрируют все свои технические навыки. Очень зрелищное действо. Лодки на скорости 240 километров преодолевают повороты в 180 градусов и выписывают на воде невероятные кульбиты», – отмечается в сообщении.

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк проинформировал, что в этом году «мы учли замечания зрителей и отказались от установления трибун. Все желающие будут иметь доступ к арене на воде и наслаждаться действом».

По словам губернатора, ожидается свыше 80 тыс. зрителей не только из Украины, но и из-за границы.