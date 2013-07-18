В Киеве за сутки обнаружили 10 артснарядов

Строители на Подвысоцкого нашли 9 артиллерийских снарядов

За сутки в столице было обнаружено 10 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Так, 17 июля на территории строительной площадки по адресу: ул. Подвысоцкого, 4-А, во время проведения земляных работ строители обнаружили 8 артиллерийских снарядов диаметром 76 мм, еще 1 – диаметром 152 мм

Следующая находка была обнаружена на территории дирекции «Автотранспочта УГППС Укрпочта» на ул. Народного Ополчения, 13 в Соломенском районе. Строители во время проведения земляных работ нашли артиллерийский снаряд диаметром 76 мм

Данные боеприпасы были изъяты саперами 1-го Специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы Гражданской защиты ГСЧС Украины и обезвредили на полигоне.

Всего с начала года на территории города Киева изъято и обезврежено 597 взрывоопасных предметы времен ВВВ. В частности, 105 артиллерийских снарядов, 42 минометные мины, 5 ручных гранат, 3 взрывника, 1 противотанковую мину, 1 аварийную бомбу и 440 стрелецких зарядов.