Кличко на встречу с Поповым не пойдет

«УДАР» отказался договариваться о проведении сессии Киевсовета

«УДАР» не будет договариваться с председателем Киевской городской государственной администрации Александром Поповым о проведении незаконной сессии Киевсовета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии по поводу приглашения Попова лидерам оппозиционных парламентских фракций провести переговоры о дальнейшей работе Киевсовета.

Как заявили в «УДАРе», это приглашение со стороны Попова к «открытому и откровенному диалогу по проведению заседания Киевсовета» является очередной попыткой партии власти втянуть оппозицию в кулуарные переговоры.

«О каком «откровенном» диалоге может идти речь, если власть демонстративно игнорирует права киевлян и блокирует назначение выборов в столице? Нынешний Киевсовет нелегитимный и договариваться о проведении незаконной сессии «УДАР» не будет», – отметили в партии.

«УДАР» настаивает, что должны быть назначены выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета, и только так власть может продемонстрировать, что готова услышать общественность и оппозицию. «Все остальное – манипуляции и мошенничество», – говорится в заявлении партии.

«Александру Попову, если он так печется о жизни столицы, следует приложить усилия к тому, чтобы в Киеве, наконец, состоялись выборы. И он, как ставленник партии власти, должен был бы убедить свое руководство прекратить нарушать Конституцию и смириться с тем, что власть в столице должны выбирать киевляне, а не назначать Партия регионов», – подчеркнули в «УДАРе».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, председатель КГГА Александр Попов призвал лидеров оппозиционных фракций Верховной Рады Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока встретиться 22 июля и обсудить вопрос о проведении заседания сессии Киевсовета, в повестку дня которого предлагается внести исключительно неотложные социально важные вопросы жизнедеятельности города.

В открытом письме к лидерам оппозиции Попов выразил убеждение, что им «не безразлично благополучие киевлян и развитие нашего города. Потому обращаюсь к вам с призывом сесть за стол конструктивных переговоров».

«Из-за срыва пленарного заседания сессии Киевсовета 11 июля сотни тысяч столичных врачей, учителей, социально незащищенных киевлян лишены муниципальных надбавок, остановлено финансирование строительства метрополитена, реконструкции Почтовой площади, ремонта городских дорог и разрешения других вопросов жизнедеятельности города», – сказано в письме.

Справка УНИАН. 11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания Киевсовета.

Также представители партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заблокировали трибуну Киевсовета, заявляя, что Киевсовет утратил легитимность 2 июня, когда завершился пятилетний срок его полномочий.

Заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Герега обратилась в милицию и прокуратуру Киева с заявлением начать расследование относительно совершения хулиганских действий и срыва заседания Киевсовета 11 июля.

В свою очередь лидер партии «УДАР» Виталий Кличко 18 июля заявил, что «УДАР» будет противодействовать всеми методами, чтобы не допустить проведения нелегитимной сессии Киевсовета.