В суде по делу Индило начался допрос свидетелей

Судья допросила врача, который приезжал для оказания помощи Индило / Фото: zik.com.ua

В Деснянском районном суде Киева по окончании несколькочасового перерыва продолжилось рассмотрение уголовного дела по существу об обстоятельствах смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении столичной милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Ирина Дигтярь объявила о продолжении судебного заседания и допросе свидетелей.

В настоящее время она пригласила на допрос врача скорой помощи Эдуарда Попутняка, который выезжал 17 мая 2010 года в Шевченковский райотдел милиции для предоставления помощи Индило.

Врач отметил, что 17 мая 2010 года его бригада выезжала на вызов в райотдел милиции дважды. Около 20-ти часов по поводу сердечного приступа задержанного. Индило, по словам свидетеля, лежал в комнате для фотографирования на полу в окружении сотрудников милиции.

«Он лежал на полу с закрытыми глазами. Я начал осматривать зрачки. Во время теста выявления сознания Игорь проявлял реакцию на раздражение. Потом начал оказывать сопротивление осмотру. Когда осмотрел голову, он вырвался. Дальше осмотр прекратился, потому что он не давал его обследовать», – сказал свидетель, добавив, что на то время у студента не было телесных повреждений и жалоб на состояние здоровья.

Вторично, по словам свидетеля, его бригада приехала в райотдел ночью и констатировала смерть Индило.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райотделе милиции 18 мая 2010 года – участковый милиционер забрал Индило с одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого – старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное расследование уголовное дело по факту смерти Индило.

В конце июня Деснянский райсуд Киева закончил предварительное рассмотрение дела об обстоятельствах смерти студента Индило и назначил дело к рассмотрению по существу.