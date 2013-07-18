Свобода решила «попробовать поговорить» с Поповым

Ильенко рассказал, за чем Свобода пойдет к Попову

Народные депутаты фракции ВО «Свобода» решили встретиться с председателем КГГА Александром Поповым в пятницу, 19 июля.

Об этом сообщил народный депутат от «Свободы» Андрей Ильенко, пишет Тиждень.ua.

«Завтра на 12:00 оппозиционные депутаты-киевляне, в том числе и свободовцы (я в том числе), пойдем на встречу к Попову и попробуем с ним поговорить», - заявил Ильенко.

«Мы бы хотели послушать, что скажет господин Попов... По последним его заявлениями, он готов бороться за Киев и за проведение выборов в столице. Однако, при этом он до сих пор не подал заявление о выходе из Партии регионов и не подал в отставку с должности главы городской администрации, на которую его назначил Янукович. Если он действительно искренен в своих желаниях и заявлениях, то должен разорвать все связи с партией, не голосует за назначение выборов в Киеве, что фактически уничтожило местное самоуправление в столице и делает все, чтобы в столице эти выборы не провести», - заявил Ильенко.

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Депутат считает, что без этих двух решений заявления Попова - это «лишь цинизм и содрогания воздуха».

«Почему насущные социально-экономические вопросы не приняли на легитимной сессии Киевсовета в мае? Чтобы потом этим шантажировать оппозицию и заставлять признавать нелегитимный Киевсовет? Можно вследствие этого шантажа идти на уступки и признавать этот орган, который уже фактически является узурпацией власти? Однако, в таком случае это будет удар по Киеву намного больше, чем те выплаты, о которых они говорят», - считает свободовец.