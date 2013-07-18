«УДАР» заявляет, что под офисом партии 200 человек устроили пикет (фото)

В «УДАРе» уверены, что пикет организовало руководство МВД

В Киеве офис партии «УДАР» блокировали около 200 человек, которые не смогли объяснить, чего они требуют и зачем пришли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как отмечается в сообщении, народные депутаты Виталий Ковальчук, Валерий Пацкан, Ростислав Павленко и партийцы «УДАРа» вышли к митингующим и поинтересовались целью их собрания.

В ответ один из пикетчиков сказал, что они протестуют против платных митингов, которые якобы организуют оппозиционные силы.

Заместитель председателя партии «УДАР» Виталий Ковальчук заявил, что «УДАР» никогда не собирал людей на акции за деньги и не будет делать этого. Из Врадиевки шли активисты в знак протеста против безобразий и безнаказанности милиции, подчеркнул Ковальчук.

По информации «УДАРа», руководство правоохранительных органов, которому не нравятся акции протеста граждан против милиции, организовало несколько подобных митингов против оппозиции. В частности, группа из трехсот людей – ветеранов МВД и афганцев находится на площади Славы в Киеве. Пытались организовать и митинг против врадиевского шествия сегодня под МВД. А общенациональным телевизионным каналам рекомендовали освещать действия оппозиции в поддержку граждан по защите их прав как дестабилизирующие, утверждают в «УДАРе».

«То, что сегодня происходит, – это циничный фарс. Министр МВД вместо того, чтобы реагировать на произвол своих подчиненных в отношении граждан, пытается всячески придушить выступления людей против безобразий милиции, – заявил Ковальчук. Тем самым министр покрывает преступников. А власть использует людей в провокациях ради нивелирования общественного мнения и позиции людей. Сегодня власть, приведя людей под офис партии «УДАР», еще раз продемонстрировала, кого она в действительности боится», – подчеркнул заместитель председателя «УДАРа».

Фото: klichko.org