Суд по делу Индило объявил перерыв до завтра

Завтра суд продолжит допрос свидетелей

Деснянский райсуд Киева завтра продолжит рассмотрение дела об обстоятельствах смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении столичной милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, после допроса свидетеля Эдуарда Попутняка – врача скорой помощи, который приезжал на вызов в Шевченковский райотдел 17 мая 2010 года для предоставления помощи Индило, судья Ирина Дигтярь объявила о том, что рассмотрение дела начнется завтра в 10.00.

Во время завтрашнего заседания суда продолжится допрос свидетелей по делу.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райотделе милиции 18 мая 2010 года – участковый милиционер забрал студента из общежития в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Дело было передано на расследование в прокуратуру столицы, где установили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого – старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное рассмотрение уголовное дело по факту смерти Индило.

В конце июня Деснянский райсуд Киева завершил предварительное рассмотрение дела об обстоятельствах смерти студента Индило и назначил дело к рассмотрению по существу.