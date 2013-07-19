Милиция отпустила всех задержанных ночью на Майдане - координатор шествия

Во время разгона митинга против произвола милиции на Майдане Незалежности в Киеве милиция задержала восемь участников акции, но уже отпустила их.

Об этом сообщает радио Свобода со ссылкой на координатора Врадиевского хода Василия Любарца. По его словам, один из участников акции попал в больницу.

Любарец назвал действия правоохранителей «моральным ударом по гражданам, которые пришли на Майдан искать справедливости». «Это не случаи, это система, она работает безотказно, когда молодчики в шлемах бьют людей», – сказал он.

Любарец считает эту акцию протеста успешной. «Люди открываются, они видят, что здесь нет фальши, они приобщаются, и в их глазах появляется надежда», – подчеркнул активист.