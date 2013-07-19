Киевский суд дал поляку 2 года за шутку о бомбе в самолете

Гражданин Польши заявил стюардессе, что в его чемодане находится бомба / Фото: desportes.com

Приговором Соломенского райсуда столицы 48-летний гражданин Польши, который в международном аэропорту «Киев» (Жуляны) испугал экипаж самолета ложным сообщениям о бомбе, осужден к двум годам лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района Киева, инцидент произошел в сентябре прошлого года. Польский бизнесмен, находясь на борту самолета рейса Киев – Катовице, заявил стюардессе, что в его чемодане находится бомба.

Вылет воздушного судна был отложен на 4 часа, а пассажиры эвакуированы. Специалисты провели обследование самолета, однако взрывоопасных устройств или веществ на борту не обнаружили.

Виновник инцидента впоследствии признался, что был нетрезв и сообщение о бомбе сделал шутя.

Соломенский райсуд, оценив доказательства по уголовному делу, счел полностью доказанной вину мужчины в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и осудил его к 2 годам тюрьмы.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования авиакомпании и аэропорта «Киев» и обязал нарушителя возместить нанесенный им ущерб на общую сумму более 70 тыс. грн.