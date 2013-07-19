Попов сегодня встретится с нардепами от «Батькивщины» и «Свободы»

На встрече будет обсуждаться возможность проведения заседания Киевсовета

Сегодня состоится встреча председателя Киевской горгосадминистрации Александра Попова с народными депутатами, избранными в мажоритарных округах в Киеве.

Как сообщает пресс-служба КГГА, после встречи запланирован брифинг Попова.

Как сообщал УНИАН, 18 июля председатель КГГА Александр Попов призвал лидеров оппозиционных фракций Верховной Рады Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока встретиться 22 июля и обсудить вопросы, касающиеся проведения заседания сессии Киевсовета, в повестку дня которого предлагается внести исключительно неотложные социально-важные вопросы жизнедеятельности города.

В открытом письме к лидерам оппозиции Попов выразил убеждение, что им «не безразлично благополучие киевлян и развитие нашего города. Поэтому обращаюсь к вам с призывом сесть за стол конструктивных переговоров».

«Из-за срыва пленарного заседания сессии Киевсовета 11 июля сотни тысяч столичных врачей, учителей, социально незащищенных киевлян лишены муниципальных надбавок, остановлено финансирование строительства метрополитена, реконструкции Почтовой площади, ремонт городских дорог и решение других вопросов жизнедеятельности города», – говорится в письме.

11 июля в Киеве несколько сотен человек под флагами оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания Киевсовета.

Также представители партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заблокировали трибуну Киевсовета, заявляя, что совет утратил легитимность 2 июня, когда истек пятилетний срок его полномочий.

Заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина Герега обратилась в милицию и прокуратуру Киева с заявлением относительно расследования совершения хулиганских действий и срыва заседания Киевсовета 11 июля.

Кличко 18 июля заявил, что «УДАР» будет противодействовать всеми методами, чтобы не допустить проведения нелегитимной сессии Киевсовета.

Представители «Батькивщины» и «Свободы» выразили намерение встретиться с Поповым 19 июля.