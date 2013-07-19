Суд продолжил рассмотрение дела Индило

Обвиняемый милиционер Сергей Приходько попросил еще одного адвоката

Деснянский районный суд города Киева начал рассмотрение уголовного дела по существу об обстоятельствах смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Ирина Дигтярь объявила о продолжении рассмотрения дела, после чего обвиняемый милиционер Сергей Приходько попросил судью допустить в качестве его защитника еще одного адвоката – Георгия Моисеева. Председательствующая разрешила адвокату проводить защиту обвиняемого.

В настоящее время в суде проходит допрос свидетеля – Александра Мельника, который 17 мая 2010 года был оперативным дежурным в Шевченковском райуправлении милиции.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года – участковый милиционер забрал Индило с одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого – старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное расследование уголовное дело по факту смерти Индило.

В конце июня Деснянский райсуд Киева закончил предварительное рассмотрение дела об обстоятельствах смерти студента Индило и назначил дело к рассмотрению по существу.