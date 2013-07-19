Суд продолжил рассмотрение дела Индило

11:08, 19 июля 2013
Киев
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В суде проходит допрос свидетеля

Сергей Приходько Обвиняемый милиционер Сергей Приходько попросил еще одного адвоката

Деснянский районный суд города Киева начал рассмотрение уголовного дела по существу об обстоятельствах смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Ирина Дигтярь объявила о продолжении рассмотрения дела, после чего обвиняемый милиционер Сергей Приходько попросил судью допустить в качестве его защитника еще одного адвоката – Георгия Моисеева. Председательствующая разрешила адвокату проводить защиту обвиняемого.

В настоящее время в суде проходит допрос свидетеля – Александра Мельника, который 17 мая 2010 года был оперативным дежурным в Шевченковском райуправлении милиции.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года – участковый милиционер забрал Индило с одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого – старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное расследование уголовное дело по факту смерти Индило.

В конце июня Деснянский райсуд Киева закончил предварительное рассмотрение дела об обстоятельствах смерти студента Индило и назначил дело к рассмотрению по существу.

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