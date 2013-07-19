Настоятель Лавры объяснил, почему не ходит на заседания Киевсовета

Владыка Павел не согласен с системой работы горсовета

Настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел уже два года не ходит на заседания Киевского городского совета, поскольку «не согласен с системой работы в Киевраде». Об этом он заявил в интервью газете «Вести» от 19 июля 2013 года.

Отвечая на вопрос «Владыка Павел, вы являетесь депутатом Киеврады от фракции Партии регионов. Однако мы давно вас не видели в зале заседаний. Вы говорили, что вам не нравится, что там происходит, и даже баллотироваться больше не будете. Почему?», настоятель Лавры сказал: «Да, я там не был уже два года. Расскажу, как это было. Меня пригласили баллотироваться от коммунистов, попросили благословения у Блаженнейшего Владимира».

На замечание журналиста: «Как – коммунисты? Они же разрушали церкви!», митрополит Павел возразил: «А разве нынешние не разрушают? Есть депутаты от большинства, которые отрицательно относятся к передаче зданий Церкви. Я ничего не буду сейчас говорить о коммунистической идеологии. Но те, кто при коммунистах были верующими, те верующими и остались. А думаете, после развала СССР все обратились к Церкви? Нет, кто ходил, – тот и ходит. Это были истинно верующие люди. А сейчас многие ходят в церковь, потому что это модно и престижно в тех кругах, где они вращаются. У меня есть друзья-коммунисты. Например, я дружу с Игорем Калетником. Я и хотел их поддержать, получил благословение Митрополита идти с ними на выборы. Но тут приходят другие мои друзья – Василий Горбаль и Владимир Дейнега и говорят: мол, Владыка Павел, что ж вы с коммунистами идете, вы же всегда были рядом с нами с самого начала нашей партии. Снова пошли к Митрополиту и получили благословение идти от Партии регионов».

Однако настоятель лавры не ходит на заседания Киевсовета, поскольку, по его словам, «не согласен с системой работы в Киевраде. Ставятся на голосование вопросы, иногда и те, которые не совпадают с моим мировоззрением, с моей совестью. И я должен, например, голосовать, когда передают что-то Филарету. А когда нам не дают ничего, то я должен молчать? Поэтому решил: на заседание не пойду. При всем моем уважении к Александру Попову, Галине Гереге».