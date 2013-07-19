В Киеве хотят построить концерт-холл на Днепре (фото)

В коцерт-холле оборудуют залы-трансформеры, которые можно перепланировать под любое шоу

В Киеве собираются построить большой концертный холл на Днепре. Разместится он практически на воде на левом берегу, в районе метро «Славутич».

В нем смогут проходить сразу несколько концертов в один день – для этого тут оборудуют залы-трансформеры, которые можно легко перепланировать под любое шоу и даже ледовую арену, сообщают «Вести».

Такой проект утвердили в столичном инвестиционном агентстве при Киевской городской государственной администрации, теперь осталось найти инвестора.

Чтобы в столицу приезжало как можно больше мировых знаменитостей (а значит, и туристов на их концерты), городу необходима современная площадка, которая может конкурировать с мировыми – например, с российским «Крокус сити холлом». Кроме концертов в новом здании хотят проводить симпозиумы, выставки и корпоративы – для этого вместе с залом собираются строить отель и развлекательный центр.

В инвестиционном агентстве говорят, что этим проектом уже заинтересовались иностранцы. Правда, для того чтобы начать строительство, необходимо уладить некоторые вопросы с землеотводом.

Директор Дворца «Украина» Михаил Кулиняк конкуренции не боится. «За двадцать лет независимости в Киеве не построили ни одного концертного зала. Поэтому строить нужно, и чем больше, тем лучше», – считает он.

У директора Дворца «Украина», кстати, тоже грандиозные планы. Сейчас он ищет спонсора для перестройки банкетного зала на 1500 человек на шестом этаже. «Вот в оперном театре ресторан небольшой, и инвестор нашелся быстро. А у нас большая площадь. Хотелось бы ее сделать современной, чтобы зрители не ютились по буфетам, а могли перед концертом подняться сюда и посидеть», – говорит Кулиняк.

Также во Дворце собираются оборудовать спортивный зал и поставить стол для пинг-понга. «В подвале есть несколько помещений, которые не используются, почему бы там не поставить игровые столы, какие-то тренажеры. У меня работают в штате 300 человек. В свободное время они смогут туда спуститься и потренироваться», – отметил Кулиняк.

Фото: vesti.ua