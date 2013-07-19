Блокада Киевсовета угрожает жизнедеятельности столицы – эксперт

По мнению Черненко, КГГА необходимо провести диалог с лидерами оппозиции

Киев не сможет долго нормально функционировать без работы представительской власти – Киевсовета. Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

«Конечно, блокада Киевсовета оппозицией угрожает нормальной жизнедеятельности города. Я бы здесь провел параллель с автомобилем, у которого заглох двигатель. Водитель – горадминистрация. И пассажиры – сами киевляне, налогоплательщики – толкают его изо всех сил, и он вроде катится. Но не так быстро, как ехал бы с работающим двигателем. И потом, насколько у них хватит сил тянуть город? Нужно, чтобы кто-то, имеющий соответствующие полномочия, задавал темп и направление», – сказал Евгений Черненко.

По его словам, по законодательству без санкции Киевсовета КГГА не имеет права решать даже тактические бюджетные вопросы. «Свежий пример: правительство выделило городу средства на достройку метрополитена на Теремки и реконструкцию Почтовой площади, доплаты бюджетникам. Без решения Киевсовета Попов, как бы ни хотел, из этих денег ни копейки не имеет права направить строителям и учителям с врачами. Моментально пойдет под суд», – отметил эксперт.

По его мнению, столичным городским властям важно сегодня провести конструктивный диалог с лидерами оппозиционных партий и попытаться убедить их снять блокаду. «Я думаю, на встречу с лидерами оппозиции Попову нужно прийти с раскладами по выполнению бюджета, по вопросам, которые город должен, но не может профинансировать без стабильной работы Киевсовета. Это должно убедить политиков, в противном случае им можно будет смело инкриминировать сознательное разрушение экономики и хозяйства столицы», – сказал эксперт.

Как сообщалось, глава КГГА Александр Попов призвал лидеров оппозиционных фракций Верховной Рады Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока встретиться 22 июля и обсудить вопрос о проведении заседания сессии Киевсовета, в повестку дня которого предлагается внести исключительно неотложные социально важные вопросы жизнедеятельности города.

В открытом письме к лидерам оппозиции Попов выразил убеждение, что им «не безразлично благополучие киевлян и развитие нашего города. Потому обращаюсь к вам с призывом сесть за стол конструктивных переговоров». «Из-за срыва пленарного заседания сессии Киевсовета 11 июля сотни тысяч столичных врачей, учителей, социально незащищенных киевлян лишены муниципальных надбавок, остановлено финансирование строительства метрополитена, реконструкции Почтовой площади, ремонта городских дорог и разрешения других вопросов жизнедеятельности города», – сказано в письме.