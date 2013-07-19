Настоятель Лавры признался, что подсобные объекты они «просто отбирали»

Павел Лебедь отметил, что Кабмин передал УПЦ МП то, чем они и так пользовались

Настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел хочет выселить из Лавры структуры, которые не имеют отношения к истории Церкви. Об этом он заявил в интервью газете «Вести» от 19 июля 2013 года.

Так, в ответ на вопрос: «Как видите развитие Лавры в будущем, что собираетесь тут отреставрировать, что хотите изменить?», настоятель сказал:

«Хочу выселить структуры, которые не имеют отношения к истории Церкви. Музей книгопечатания, например, имеет отношение к монастырю. Ведь общеизвестно, что именно в Киево-Печерской Лавре начиналось первое регулярное книгопечатание в славянском мире. А Институт повышения квалификации (теперь он называется Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств), «Танцующая блоха» (так называют в народе Музей миниатюр народного умельца Сядристого), Музей театра, Институт прикладного искусства – все это очень далеко как от монастыря, так и от заповедника. Ведь заповедник называется «Музей «Киево-Печерская Лавра». Я хочу, чтобы монастырь был монастырем. Что касается больницы, которая находится тут (речь идет об инфекционной больнице, в которой в том числе находятся ВИЧ-инфицированные – Авт.), то я высказал свое мнение: ей тут не место. Однако я никого из больных и врачей выгонять не собираюсь, им должны подыскать достойное помещение».

Комментируя тот факт, что недавно Министерство культуры Украины передало УПЦ в безвозмездное пользование 75 объектов на территории Лавры, Владыка Павел отметил: «К сожалению, я пока этот перечень не видел. Думаю, что они передали все, чем мы пользуемся и что мы и так сами отреставрировали. Ведь вы знаете, как мы отстаивали каждый объект – мы их просто отбирали, и я этого не скрываю. Так что нам передают то, что мы уже фактически имеем. Правда, сказали, что помогать нам больше не будут. Хотя нам особенно и не помогали, так, понемногу давали на реставрацию. Но мы не печалимся».

Ведь вы знаете, как мы отстаивали каждый объект — мы их просто отбирали, и я этого не скрываю.