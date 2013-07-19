У посетителей столовой киевского бизнес-центра нашли сальмонеллез

Диагноз «сальмонеллез» поставили 13 пациентам / Фото: agrobk.ru

В больницах Киева с отравлением остаются 37 работников частной фирмы, которые употребляли комплексные обеды от службы доставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела санитарной охраны территории Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Александр Заика на пресс-конференции.

По его словам, по состоянию на 18 июля, столичная СЭС подтвердила диагноз «сальмонеллез» у 13 пациентов.

«В результате отравления, в целом, пострадали 52 работника столичной частной фирмы, 37 из них получают полноценную медицинскую помощь в разных лечебных заведениях Киева. Службой, которая готовила обеды, не были соблюдены требования санитарного законодательства, в частности, режимов приготовления, транспортировки еды. Расследование причин этой вспышки продолжается», – отметил Заика.

Доцент кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Николай Корчинский проинформировал о состоянии 37 пациентов. «Течение болезни – нетяжелое, в реанимацию никто не попал, обезвоживание у больных – 1-2-й степени. Все, в чем нуждаются пациенты, это грамотное лечение, в частности промывание кишечника, даются энтеросорбенты», – сказал Корчинский.

По словам Заики, с начала июня в Украине зарегистрировано 10 вспышек острых кишечных инфекций, в том числе 2 – в дошкольных заведениях Киева и Николаева.

«Всего за летний период от острых кишечных инфекций в Украине пострадали 186 человек, среди них 55 детей. Основной причиной отравлений является сальмонеллез. Вопрос сезонного роста количества кишечных инфекций всегда находится на контроле ГосСЭС и Минздрава», – отметил Заика.