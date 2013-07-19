Попову не удалось договориться с оппозицией

Попов все еще надеется на встречу с Кличко, Яценюком и Тягнибоком

Консультации председателя КГГА Александра Попова с оппозиционными народными депутатами, избранными в мажоритарных округах в Киеве, не привели к пониманию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил Попов.

По его словам, он считал своей должностной обязанностью провести консультации относительно возможности возобновления нормальной работы Киевсовета, и сегодня состоялась встреча с народными депутатами.

«Консультации, к сожалению, не завершились пониманием. Поэтому, по моему мнению, киевляне сегодня становятся заложниками политики. К сожалению, политика сегодня не дает возможности предоставить нормальные социальные гарантии тем, кто в этом нуждается», – сказал председатель КГГА.

По словам Попова, он обязательно доведет суть переговоров до депутатов Киевсовета, ведь именно они принимают окончательное решение относительно проведения заседания.

Также он намерен обратиться к профсоюзным организациям столицы с предложением организовать общественные слушания, на которых можно будет узнать мнение общественности.

Попов отметил, что он не имеет полномочий решать, когда и где проводить заседание городского совета. «Я лишь обращаюсь к депутатам Киевсовета и говорю, что нам нужно провести заседание хотя бы для решения бюджетных вопросов», – сказал он.

Кроме того, Попов сообщил, что обратился к руководителям политических партий относительно возможности провести встречу с ними в понедельник, 22 июня, в 12.00.

«Я не знаю, состоится ли эта встреча, но я буду ждать. Я считаю, что это будет экзаменом на счет того, являются ли интересы отдельного киевлянина действительно важными для того или иного политика», – сказал он.

Также председатель КГГА выразил позицию относительно проведения выборов в Киеве. «Я считаю, что в Киеве должны быть назначены выборы. Если говорить об официальных обращениях к Верховной Раде, то КГГА выражает свою позицию вместе с Киевским городским советом, потому что мы являемся ее исполнительным органом. Я считаю, что при подготовке к следующему заседанию мы должны обратиться к парламенту относительно сложившейся ситуации. Но для этого, по регламенту, депутаты также должны проголосовать», – отметил Попов.