КГГА за палатки на Майдане подала в суд на депутата от «УДАРа»

Каплин подавал заявку на проведение митинга Врадиевского хода на Майдане

Киевская горгосадминистрация подала иск в суд на народного депутата от «УДАРа» Сергея Каплина.

Рассмотрение дела запланировано сегодня на 16.00 в Окружном административном суде г. Киева. Дело будет рассматривать судья Богдан Санин, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР» со ссылкой на Каплина.

«КГГА подала на меня в суд как на руководителя общественных организаций «Рух простых людей» и «Народная антикоррупционная армия». От этих двух организаций мы подавали заявку на проведение итоговой акции – митинга-протеста Врадиевского хода на Майдане Незалежности. Меня вызывали в суд по телефону. Предмет иска я не знаю. Очевидно, из-за установления палаток и проведения ночной акции на Майдане Незалежности», – сказал Каплин.

Депутат отметил, что он получил разрешение на проведение акции. «Но мы подавали заявку на проведение бессрочной акции на Майдане Незалежности. И теперь, очевидно, чтобы запретить дальнейшее проведение акции, суд примет решение о ее прекращении», – сказал Каплин.