Экс-начальник РОВД утверждает, что Индило умер из-за приступа эпилепсии

Бывший начальник Шевченковского РОВД ссылается на информацию, полученную от односельчанки Индило

Экс-начальник Шевченковского райуправления милиции Киева Петр Мирошниченко, который является свидетелем по делу об обстоятельствах смерти студента Игоря Индило, считает, что он не мог травмироваться в результате падения со скамьи во время пребывания в камере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетель сказал сегодня во время заседания Деснянского районного суда Киева, который рассматривает уголовное дело об обстоятельствах смерти Индило.

«Не могла быть эта травма смертельной при падении с этой скамьи. Скорее всего, это падение в комнате при Приходько (Сергей Приходько – участковый инспектор Шевченковского райуправления милиции – УНІАН) и Хоменко (друг Индило, который поехал с ним в райуправление – УНІАН.)», – сказал Мирошниченко.

После этого случая, который произошел 17 мая 2010 года, по словам свидетеля, через некоторое время в милицию позвонила женщина и сообщила факты из жизни студента, поскольку длительное время проживала в одном селе с семьей Индило.

«С ее слов, у этого ребенка была травма в 4 года. У него, на ее взгляд, была эпилепсия. Он лечился в неврологической больнице. Сотрудники внутренней безопасности поехали в областную больницу, посмотрели историю болезни, и там четко написано со слов мамы, где она жалуется, что у ребенка с 4-х лет при падении сильные головные боли, он теряет зрение, ночью не спит, ходит», – рассказал Мирошниченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июля, Деснянский райсуд Киева начал рассмотрение по существу уголовного дела об обстоятельствах смерти Индило в Шевченковском райуправлении милиции.

Индило умер в Шевченковском райотделе милиции 18 мая 2010 года – участковый милиционер забрал студента из общежития в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Дело было передано на расследование в прокуратуру столицы, где установили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого – старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное рассмотрение уголовное дело по факту смерти Индило.