Оппозиционеры рассказали, в каких вопросах согласны с Поповым

По словам Бондаренко, оппозиция сошлась с Поповым по трем позициям

Народные депутаты-мажоритарщики от оппозиции заявили, что нашли взаимопонимание с главой Киевской городской государственной администрации Александром Поповым по ключевым вопросам общественно-политической жизни Киева и готовы сотрудничать по этим направлениям.

Об этом после встречи с Поповым заявил на брифинге народный депутат от «Батькивщины» Владимир Бондаренко.

«Мы считаем, что глава Киевской городской государственной администрации должен обратиться к Верховной Раде и четко заявить о своей позиции, что он требует определить дату выборов в Киеве и назначить выборы в Киеве. Это полностью зависит от Верховной Рады», – заявил Бондаренко.

Также, по словам депутатов-оппозиционеров, представляющих интересы киевлян в парламенте, найдено взаимопонимание по вопросу возобновления работы районных советов в городе Киева и по вопросу необходимости требовать возвращения в городской бюджет 100% суммы налога на доходы физических лиц (ПДФО).

«У Александра Павловича ситуация сложная, мы его понимаем. Он человек, которым как минимум стараются манипулировать. Но если мы эти три вопроса задекларируем, мы по всем этим вопросам будем с ним вместе. У нас сложилось впечатление, что мы сошлись с Александром Поповым по всем трем позициям», – резюмировал Владимир Бондаренко.

Единство позиции по перечисленным вопросам с депутатами от оппозиции подтвердил на своем брифинге и глава КГГА Александр Попов. Он в очередной раз подчеркнул, что его позиция – «в Киеве должны быть легитимные, законно избранные органы власти». Требования Попова о финансовой самостоятельности Киева – причем не только относительно возврата ПДФО, но и насчет увеличения сумм на выполнение Киевом столичных функций – еще ранее были поданы в Кабмин в качестве законодательных инициатив КГГА. Что же касается возобновления работы райсоветов, Александр Попов признал, что считает это целесообразным, но предложил вынести вопрос на широкое общественное обсуждение.