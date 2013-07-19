Активисты: Контрактовую площадь превратят в огромную автопарковку

Активисты рассекретили документы / Фото: Александр Проценко

Контрактовую площадь превратят в огромную парковку, а памятник Сагайдачному перенесут, поскольку он мешает застройщику Гостиного двора.

Об этом заявили участники круглого стола, посвященного «рассекреченном проекта реконструкции Гостиного двора на столичном Подоле», - сообщает издание «Комментарии».

По словам активистов, на получение доступа к материалам проекта они потратили почти полтора года, причем добиться этого они смогли только через суд. И анализ полученной документации позволяет сказать, что в угоду аппетитам застройщика Гостиного двора будет реконструирована вся прилегающая территория, а ее функциональное назначение будет изменено.

В частности, проектом предусмотрено появление 340 паркомест на прилегающей территории для обслуживания потребностей торгового центра (по имеющейся информации, застройщик уже не скрывает, что строит вовсе не культурный центр, как заявлялось ранее). Таким образом, Контрактовая площадь и фактически, и юридически превращается в огромную автостоянку под открытым небом, что в свою очередь, ставит крест на планах по преобразованию площади в пешеходную зону.

Застройщик уже не скрывает планов

Также проектом предлагается перенести памятник Гетману Сагайдачному, который стоит в начале улицы его же имени. «Застройщики Гостиного двора не видят памятник Сагайдачному на его месте. Он им мешает, потому что с улицы Сагайдачного не будет видно вход в торговый центр, - пояснил представитель инициативы «Сохрани старый Киев» Игорь Луценко. - Поэтому они предлагают городу его перенести на несколько метров влево или вправо. Сергей Целовальник это одобрил ».

При этом памятник Петру Могиле, который планируется установить на площади, будет стоять среди машин. Кроме того, не совсем понятна и судьба памятника Григорию Сковороде и расположенного за ним сквера: в проекте он обозначен как место «для привлечения инвестиций». Что это означает, в проекте не уточняется. Активисты не исключают, что там может появиться вторая очередь торгового центра.

Анализ документов, по словам экспертов, свидетельствует об очевидном непрофессионализме исполнителей и низком качестве проекта, а также о многочисленных нарушениях законодательства в области градостроительства и охраны памятников.

Также эксперты отмечают, что ООО «Проектные системы ЛТД», которое спланировало Гостиный двор как объект высокой, 5 категории сложности (поскольку здание стоит на тоннеле метро), не имеет лицензии на проектирование таких сооружений.

Высота Гостиного двора увеличится минимум на 4 метра

Как известно, конфликт вокруг Гостиного двора на столичном Подоле продолжается уже второй год. Противостояние ознаменовалось неоднократными столкновениями с противниками преобразования здания в торговый центр - с привлечением «спортсменов» и беркутовцев, незаконным обустройством сауны на чердаке, вырубкой елок во внутреннем дворе здания.

Также стоит напомнить, что в начале марта директор наблюдательного совета ПАО «Укрреставрация» Маркиян Лубкивский пообещал, что скандальный объект станет центром украинского духа на Подоле, где будут проводиться концерты, выставки и другие культурные мероприятия, направленные на популяризацию украинской культуры.