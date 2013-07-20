Киевляне штурмовали строительство на Десятинном переулке (фото)

Акцию начали в 8 утра / Фото: Игорь Луценко

Сегодня в 8 утра несколько десятков киевлян заняли территорию строительства на Десятинному переулке 3-5 в Киеве.

Активисты начали демонтаж забора и ликвидацию подкопа под соседние дома, пока их с территории не вытеснила милиция.

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов акции Игорь Луценко.

Участники акции утверждают, что своими действиями они "приступили непосредственно к выполнению постановления киевского Окружного суда от 11 июня 2013 о немедленном прекращении строительных работ на данной территории, до вступления в законную силу решения суда по поводу законности строительства".

Активистов оттеснила милиция / Фото: Игорь Луценко

Киевляне попытались законсервировать археологические артефакти, находящиеся на территории, но появились работники милции и начали проводить задержания участников акции. Активисты сообщают об одном задержанного.

"На данный момент на Десятинной переулке задержан один человек. Других отбили. Милиция взяла под охрану территорию строительства", - написал Луценко в своем Facebook.