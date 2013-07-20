В Минкульте успокаивают: переданные УПЦ МП объекты Лавры принадлежат государству

75 объектов Лавры переданы церкви только в пользование

Заместитель министра культуры Украины Виктор Балюрко отмечает, что переданные в бесплатное пользование Киево-Печерской Лавре 75 объектов и сооружений остаются в государственной собственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры, об этом он сказал на церемонии передачи 75 объектов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

В церемонии подписания приняли участие первый заместитель министра культуры Тимофей Кохан, заместитель министра культуры Балюрко, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина.

Митрополит Павел поблагодарил за принятое правительственное решение, которое юридически упорядочит фактически существующую ситуацию, сложившуюся на протяжении десятилетий в Лавре. Он отметил, что монастырь был возрожден в 1988 году, когда правительственным решением Украинской православной церкви был передан в пользование комплекс зданий и сооружений Дальних пещер, а вскоре - в 1990 году - и комплекс пещер Ближних.

«Отмечаем, что все объекты заповедника остаются в государственной собственности, в бесплатное пользование религиозной общине передаются корпуса, которыми монастырь пользуется еще с 1988 года, и здания, которые раньше принадлежали Институту эпидемиологии и инфекционных болезней», - сказал Балюрко.

«Речь идет лишь о бесплатном пользовании имуществом, а не об отчуждении», - отметил он.

Такие правоотношения между государством и религиозной общиной предусмотрены действующим законодательством, в частности Хозяйственным кодексом. Именно на таких условиях в Киеве действуют: Флоровский женский монастырь, Свято-Покровский монастырь, Церковь Рождества Христова (у речного вокзала) и другие, говорится в сообщении Минкульта.

Также законодательство предусматривает и обратной путь: государство может вернуть себе имущество, если пользователь ненадлежащим образом его содержит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, между заповедником и монастырем заключены охранные договоры на памятники - здания и сооружения, которыми пользуется на бесплатной основе монашеская община.

Теперь, согласно законодательству, расходы на содержание будет нести религиозная община.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Кабинет министров принял распоряжение о передаче 75 объектов и сооружений Киево-Печерской лавры (нижняя Лавра) в бесплатное пользование мужскому монастырю Украинской православной церкви (Московский патриархат).

«Принятие правительственного распоряжения юридически упорядочит фактически существующую ситуацию, сложившуюся на протяжении десятилетий в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужской монастырь). Хочу подчеркнуть: речь идет лишь о бесплатном пользовании имуществом, а не об отчуждении», - отметил министр культуры Леонид Новохатько.