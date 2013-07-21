На Киевщине КамАЗ столкнулся с рейсовым автобусом: 4 раненых

10:44, 21 июля 2013
Киев
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Проводится расследование

ДТП

Вблизи села Старые Петровцы Вышгородского района Киевской области вчера, 20 июля, в 16:30 на трассе Киев-Овруч произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с рейсовым автобусом «Богдан».

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате дорожно-транспортного происшествия четверо пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу г. Вышгород.

По факту ДТП проводится расследование.

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