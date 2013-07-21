В Киеве поставили памятник Перуну (видео)

В Киеве установили памятник Перуну.

Это уже третий в городе памятник украинскому Зевсу-Перуну. Первого утопил еще князь Владимир. Второго в прошлом году срубили вандалы.

Но староверы убеждены, этот будет третьим и последним, говорится в сюжете ТСН.

Устанавливали бога с жертвами: хлебом, солью, овощами. "Это принесение пожертвований нашим родным богам. Приносили мед, сыр, хлеб, овощи. Таким образом соединялись с той силой родных богов и богинь", - рассказал один из участников действа.