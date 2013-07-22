В Киеве открылась выставка цветов, посвященная Крещению Руси (фото)

На Певческом поле представлено 8 цветочных композиций

20 июля для киевлян и гостей столицы открылась выставка цветочных композиций на Певческом поле Печерского ландшафтного парка, которая приурочена к 1025-летию крещения Киевской Руси.

На открытии побывали первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко и митрополит Киевский и всея Украины Владимир, сообщает пресс-служба КГГА.

На 2 тыс. кв. м представлено 8 цветочных композиций: «Таинство крещения младенца», «Апостол Андрей Первозванный», «Княгиня Ольга», «Нестор Летописец», «Оранта». Одна из инсталляций – «Путь к истине» – состоит из трех экспозиций: корабли времен Киевской Руси, на волнах Днепра проходящие мимо Киево-Печерской лавры в сторону Владимира Великого. Всего для создания выставки было использовано почти 300 тысяч цветов, а также другие материалы, такие как гравий, песок, мраморная крошка.

Как рассказали организаторы, это первая в Украине тематическая духовная выставка, которая создавалась киевзеленстроевцами. Над ней в течение 7 дней работало около 20 человек из каждого района. Макеты инсталляций, разработанные дизайнерами коммунального объединения, были согласованы советом «Киевзеленстрой» и Украинской православной церковью.

Выставка продлится с 20 июля до 11 августа. Вход на выставку для детей до 7 лет, инвалидов и ветеранов ВОВ, а также участников ликвидации аварии на ЧАЭС – бесплатный. Для других лиц стоимость билета – 25 грн. Выставка будет работать с 9:00 до 21:00.