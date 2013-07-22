Столичные коммунальщики демонтировали памятник Перуну (фото)

Статую Перуна демонтировали ночью / Фото: «Сегодня»

Коммунальные службы демонтировали статую Перуна, установленную в субботу возле Исторического музея в Киеве.

Статуя Перуна была установлена на месте, где, как предполагается, был пантеон славянских богов до принятия христианства. Статую вырезал из ствола дуба львовский скульптор Антон Лубий, сообщает «Сегодня».

Более двухсот человек сопровождали доставку статуи от Выдубичей до Исторического музея. Перун был установлен, несмотря на требования милиции предоставить разрешение Департамента благоустройства КГГА. А ночью он был демонтирован.

«Вот, что осталось от поставленного Перуна. Молодые ребята, которые пытались охранять статую, уточнили, как все происходило. Сначала приехали люди, которые, по всей видимости, не относятся к официальной службе благоустройства при Киевраде, а могут быть каким-то частным предприятием, занимающимся благоустройством. Затем беркуты оттеснили охрану Перуна и те его забрали», – пишет на своей страничке Facebook Дина Герцрикен.