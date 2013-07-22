Пострадавшая при столкновении КамАЗа и автобуса впала в кому

В результате ДТП пострадали 8 человек / Фото: «Автополигон»

Одна из 8 пострадавших при столкновении КамАЗа с пассажирским автобусом под Киевом находится в тяжелом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Как напомнили в наблюдательном ведомстве, авария произошла 20 июля на трассе «Киев-Дымер» неподалеку с. Старые Петровцы Вышгородского района.

Предварительно установлено, что КамАЗ выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус «Богдан».

В результате столкновения пострадали 8 пассажиров автобуса, из них трое – несовершеннолетние дети. Все пострадавшие доставлены в Вышгородскую центральную районную больницу.

По данным прокуратуры, в настоящее время состояние здоровья одной потерпевшей крайне тяжелое, женщина находится в коме. Два несовершеннолетних ребенка направлены на лечение в Киев.

Водители грузовика и автобуса практически не пострадали. По предварительному заключению экспертов, они были трезвы, говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло тяжкие телесные повреждения.

На данное время в уголовном производстве проводится досудебное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой Киевской области.