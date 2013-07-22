Оппозиция зарегистрировала постановление о назначении киевских выборов

Проект предусматривает проведение выборов через 60 дней со дня опубликования постановления

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления «О назначении внеочередных выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета (относительно проведения выборов через 60 дней со дня его опубликования)».

Автором проекта, размещенного на сайте ВР, является народный депутат Владимир Яворивский (фракция «Батькивщина»).

Если исходить из того, что третья сессия Верховной Рады седьмого созыва начнется во вторник, 3 сентября, и данный проект постановления не может быть принят раньше этой даты, то выборы, в случае поддержки парламентом документа, могут быть проведены не ранее, чем в ноябре 2013 года.