Пьяный на внедорожнике разбил 4 автомобиля и пытался сбежать (фото, видео)
Авария произошла возле метро «Шулявская»
У водителя ВАЗа – подозрение на перелом ключицы
В воскресенье, 21 июля, около 19:45 на улице Вадима Гетьмана, 1 в Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием 5 автомобилей.
Как стало известно, водитель Infinity FX37, двигаясь по ул. Гетьмана, допустил столкновение с попутным автомобилем Geely, сообщает «Автополигон».
Ударив машину в заднюю часть, виновник аварии попытался скрыться с места происшествия. Однако через 500 метров, поворачивая на проспект Победы, он на полном ходу врезался в ВАЗ, задев при этом два припаркованных Pegeout.
После этого разбитый и неуправляемый кроссовер вылетел на тротуар и остановился на газоне, едва не сбив женщину с коляской.
В аварии пострадал водитель ВАЗ (подозрение на перелом ключицы) и виновник аварии (ссадины, ушибы). Водитель ВАЗ отказался от госпитализации, хотя чувствовал себя очень плохо.
У ВАЗ полностью разбита задняя часть. У Infinity основательно разбит передок, сработали подушки. У Geely разбита задняя часть. Припаркованные Pegeout отделались счесанными левыми бортами.
Пожарные смыли бензин, обильно вытекавший из бензобака разбитого ВАЗа, с проезжей части.
На месте происшествия собралась толпа. Люди задержали водителя Infinity, который снова пытался скрыться, на этот раз пешком, и даже пытались связать его. Очевидцы не отпускали скорую с виновником аварии, требуя назвать его личность и провести экспертизу на алкоголь на месте. Визуально, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В результате аварии образовалась значительная пробка от Караваевых Дач в направлении станции метро «Шулявская».
Фото: «Автополигон»
Видео: Youtube