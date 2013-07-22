Попов отменил встречу с лидерами оппозиции

Вместо встречи с оппозиционерами Попов решил встретиться с профсоюзами

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов отменил встречу с лидерами оппозиционных фракций – Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком.

Вместо этого, он решил обсудить сложившуюся ситуацию с профсоюзами бюджетников Киева, на которых, в первую очередь, отразился срыв сессии Киевсовета 11 июля. Об этом сообщил источник в КГГА.

«Александр Павлович в пятницу встречался с народными депутатами, которые были избраны в киевских мажоритарных округах. Они достигли согласия по нескольким ключевым вопросам, в частности, о необходимости проведения выборов в Киеве. Но не по главному. Оппозиционные депутаты заявили, что будут продолжать блокировать работу Киевсовета. Поэтому Попов решил провести широкие общественные слушания с трудовыми коллективами, чтобы избежать социального напряжения, а потом уже встретиться с лидерами оппозиционных фракций», – сообщает источник.

Напомним, 11 июля народные депутаты от оппозиции заблокировали работу Киевсовета. В результате, по информации КГГА, около полумиллиона киевлян не смогут получить стимулирующие надбавки, которые выплачиваются из городского бюджета.

В частности, Киевсовет должен принять решение о выделении 98,5 млн грн на муниципальные надбавки работникам социально-культурной сферы в июле, августе, сентябре. Учителя должны были дополнительно получить 63,5 млн грн, врачи – 28,3 млн грн, работники культуры – 4,2 млн грн, работники отрасли «Физическая культура и спорт» – 2,0 млн грн, социальные работники – 0,5 млн грн.