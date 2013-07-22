Суд отказался отдать в аренду 30 га леса под Киевом
Участок возвращен государству
Предприятие претендовало на земли ГП «Бориспольское лесное хозяйство»
Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Киевской области по делу по иску ООО «Р.Г.М.» к Головуривскому сельскому совету, ГП «Бориспольское лесное хозяйство», ГП «Центр государственного земельного кадастра» о признании недействительным государственного акта на право постоянного пользования землей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, суд кассационной инстанции отменил решение судов первой и апелляционной инстанций и отказал в удовлетворении иска ООО «Р.Г.М.», которое требовало признать недействительным государственный акт на право постоянного пользования землей ГП «Бориспольское лесное хозяйство» и, как результат, хотело получить эти земли в аренду с правом выкупа.
Не соглашаясь с принятыми по делу судебными решениями, прокуратура обратилась в суд с кассационной жалобой. Основанием для подачи кассации стало нарушение судами предыдущих инстанций норм материального и процессуального права, отметили в прокуратуре.
Таким образом, предприятие пыталось в судебном порядке безосновательно приобрести в собственность более 30 га лесных земель, подчеркивается в сообщении.
Благодаря вмешательству органов прокуратуры области из пользования ГП «Бориспольское лесное хозяйство» предупреждено незаконное выбытие земельных участков лесного назначения площадью более 30 га. Участок возвращен государству, отметили в прокуратуре.