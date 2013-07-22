Суд отказался отдать в аренду 30 га леса под Киевом

Предприятие претендовало на земли ГП «Бориспольское лесное хозяйство»

Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Киевской области по делу по иску ООО «Р.Г.М.» к Головуривскому сельскому совету, ГП «Бориспольское лесное хозяйство», ГП «Центр государственного земельного кадастра» о признании недействительным государственного акта на право постоянного пользования землей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, суд кассационной инстанции отменил решение судов первой и апелляционной инстанций и отказал в удовлетворении иска ООО «Р.Г.М.», которое требовало признать недействительным государственный акт на право постоянного пользования землей ГП «Бориспольское лесное хозяйство» и, как результат, хотело получить эти земли в аренду с правом выкупа.

Не соглашаясь с принятыми по делу судебными решениями, прокуратура обратилась в суд с кассационной жалобой. Основанием для подачи кассации стало нарушение судами предыдущих инстанций норм материального и процессуального права, отметили в прокуратуре.

Таким образом, предприятие пыталось в судебном порядке безосновательно приобрести в собственность более 30 га лесных земель, подчеркивается в сообщении.

Благодаря вмешательству органов прокуратуры области из пользования ГП «Бориспольское лесное хозяйство» предупреждено незаконное выбытие земельных участков лесного назначения площадью более 30 га. Участок возвращен государству, отметили в прокуратуре.