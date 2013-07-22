На Воздухофлотском мосту в Киеве «повесили» гаишника (фото)

Никакой записки мужчины не оставили / Фото: First Gear

Сегодня утром на Воздухофлотском мосту Киева неизвестные подвесили за шею манекен в форме работника Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, двое неизвестных мужчин остановились на мосту, вытащили из багажника переодетую в форму ГАИ куклу, надели ей на голову целлофановый пакет и подвесили за шею, сообщает издание First Gear.

Какую смысловую нагрузку несут действия неизвестных, на данный момент не ясно. Никакой записки мужчины также не оставили.

Реакция водителей последовала незамедлительно. Некоторые даже тормозили у моста и выскакивали из своих машин. Правда, когда становилось ясно, что это всего лишь кукла, лишь смеялись.

Убрали ли висящего гаишника, пока не известно.