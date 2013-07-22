На строительстве трамвая на столичную Троещину украли 2,5 миллиона

Подрядчик внес ложные данные относительно объема выполненных работ

Прокуратура Киева установила факты завышения стоимости выполненных работ в ходе строительства трамвайной линии на жилищном массиве Троещина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, установлено, что по результатам конкурсных торгов в 2012 году коммунальное предприятие «Жилинвестстрой-УКБ» заключило с одним из столичных обществ договор на выполнение работ по завершению строительства трамвайной линии на Троещине на общую сумму около 126 млн грн.

Однако в дальнейшем подрядная организация внесла в финансовые документы ложные данные относительно объемов выполненных работ и количества установленного оборудования, завысив их стоимость на сумму почти 2,6 млн грн. В свою очередь, должностные лица КП «Жилинвестстрой-УКБ», не проверив соответствие внесенных данных фактически выполненным работам, незаконно перечислили обществу указанные бюджетные средства.

По результатам проверки управлением правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры Киева в отношении должностных лиц КП «Жилинвестстрой-УКБ» внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Следствие продолжается.